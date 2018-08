Deel dit artikel:











Overledene in water Amsterdam is 38-jarige Nigeriaan Foto: AT5

AMSTERDAM - Het lichaam dat gisterochtend in het water aan de Weesperzijde in Amsterdam-Oost werd aangetroffen is van een 38-jarige Nigeriaanse man. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

De politie deed gisterochtend geruime tijd onderzoek in het omliggende gebied. Ook doorzochten duikers van de brandweer het water rond de plek. Lees ook: Lichaam gevonden in water aan Weesperzijde in Amsterdam