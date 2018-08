Zorginstelling in Naarden ontruimd vanwege vreemde lucht: zeven mensen onwel

NAARDEN - Verzorgings- en verpleeghuis De Beer in Naarden wordt momenteel ontruimd. Meerdere mensen roken een vreemde lucht en zeven van hen raakten onwel.

Bewoners klaagden over hoofdpijn en werden misselijk. De Veiligheidsregio laat weten dat het nog onduidelijk is waar de lucht vandaan komt. "Het is nu een mysterie. De brandweer ruikt niets en meet ook niks. De ketels zijn gecontroleerd, maar die zijn nog in prima staat. We zijn het dus aan onderzoeken nu."

In de tussentijd wordt de zorginstelling ontruimd. De bewoners worden tijdelijk elders opgevangen.

