Zorginstelling in Naarden ontruimd vanwege vreemde lucht: persoon onwel

NAARDEN - Verzorgings- en verpleeghuis De Beer in Naarden is vanochtend ontruimd. Meerdere mensen roken een vreemde lucht. Een van hen werd daardoor niet lekker.

Bewoners klaagden over hoofdpijn en werden misselijk en werden tijdelijk opgevangen in zorgcentrum De Veste. De meesten van hen voelden zich beter zodra ze in de buitenlucht waren. Een bewoner is door ambulancepersoneel nagekeken.

De Veiligheidsregio liet vanmorgen aan NH Nieuws weten dat het onduidelijk was waar de lucht vandaan kwam. "Het is nu een mysterie. De brandweer ruikt niets en meet ook niks. De ketels zijn gecontroleerd, maar die zijn nog in prima staat. We zijn het dus aan onderzoeken nu."

Na uitvoerig onderzoek heeft de brandweer laten weten dat de de oorzaak van de vreemde lucht nog altijd onbekend is. Het onderzoek is afgerond, de bewoners mogen vanmiddag weer naar huis.