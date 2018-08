Haarlemse Cultuurnacht zoekt slagwerkers en tubaspelers!

HAARLEM - Altijd al willen optreden op de Grote Markt in Haarlem voor een groot publiek? En kan je een beetje drummen of tuba spelen? Grijp dan nu je kans, want componist Merlijn Twaalfhoven zoekt nog slagwerkers en blazers voor het openingsoptreden 'Ville Passager' van de Haarlemse Cultuurnacht.

Het optreden is op zaterdagavond 8 september en de bedoeling is dat zo'n tweehonderd slagwerkers en blazers vanuit alle hoeken van de Grote Markt zullen klinken. Vanuit ramen, vanaf het bordes van het stadhuis of misschien mag je met je tuba wel bovenop de Grote of Sint Bavokerk staan.

De repetities staan gepland op 4,5 en 8 september. Meer informatie is te vinden via de website van Merlijn Twaalfhoven. Om je misschien over de drempel te halen, je krijgt een gratis kaartje voor de Haarlemse Cultuurnacht als je mee komt spelen op de Grote Markt.