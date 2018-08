22-jarige Wervershover in elkaar geslagen door groep van tien jongeren

De vechtpartij ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag op de Nijverheidsweg. De 22-jarige man werd aangesproken door twee jongens. Er ontstond een woordenwisseling en voordat het slachtoffer er erg in had, werd hij achterna gezeten door een grotere groep van tien jongens.

Niet veel later kreeg de groep hem te pakken en werd hij geschopt en geslagen. Een dappere omstander sprong tussenbeide, waarna de mishandeling stopt. Alle daders (tussen de 18 en 20 jaar oud) zijn weggevlucht en lieten het slachtoffer gewond achter op straat.

Getuigen

De politie wil graag in contact komen met getuigen die iets hebben gezien van de heftige mishandeling. Tips doorgeven kan via 0900-8844.