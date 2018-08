Deel dit artikel:











Zandvoorts Museum in teken van '24 uur van Le Mans' Foto: Zandvoorts Museum

ZANDVOORT - Vanaf aanstaande vrijdag tot en met 28 oktober is de tentoonstelling 'Van Zandvoort naar Le Mans' in het Zandvoorts Museum te zien. Een tentoonstelling die compleet in het teken staat van de prestigieuze autorace de '24 uur van Le Mans'.

'De 24 uur van Le Mans' staat bekend als een uitputtende autorace. Maar liefst 40 Nederlandse autocoureurs hebben aan de race meegedaan. Jan Lammers en Gijs van Lennep kwamen zelfs als eerste over de finish. Het museum laat met ondermeer foto's, oude beelden en schaalmodellen de successen én de mislukkingen zien. De tentoonstelling valt samen met de Historische Gran Prix op Circuitpark Zandvoort, die in het weekend van 31 augustus tot en met 2 september wordt gehouden.