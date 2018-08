Deel dit artikel:











Uil verrast Volendamse in slaapkamer Foto: Dierenambulance Purmerend

VOLENDAM - Het was gisterochtend flink schrikken voor een bewoonster aan de Deimpt in Volendam. Ze werd verrast door een rondfladderende steenuil in haar slaapkamer.

Het dier vloog uit het niets vlak langs het hoofd van de nietsvermoedende vrouw. Ze belde direct de dierenambulance. Kort daarop was de vogel nergens meer te bekennen en dacht de bewoonster dat het dier was ontsnapt. In de avond vloog de uil toch weer rond in haar slaapkamer. Na een korte zoekactie vond de dierenambulance de vogel achter een kast. Bijzondere vangst

Het dier werd gevangen, kreeg wat te eten en werd daarna weer vrijgelaten. Voor de Dierenambulance Purmerend was het een bijzondere vangst: "In ons 40-jarig bestaan hebben wij al vele diersoorten uit woningen gehaald, maar een uil was voor ons toch echt de eerste keer."