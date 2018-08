Ten Hag overweegt spelers te sparen tegen FC Emmen

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag sluit niet uit dat hij zaterdag enkele spelers rust gunt voor het competitieduel van Ajax met FC Emmen. "Deze wedstrijd heeft zijn tol geëist", doelt hij op de zege van zijn ploeg op Dinamo Kiev (3-1) in de play-offs van de voorronden van de Champions League. "We zullen kijken welk plan we gaan trekken voor de wedstrijd van zaterdag tegen Emmen. Het heeft er ook mee te maken hoe spelers uit deze wedstrijd zijn gekomen."

Ajax speelt komende dinsdag alweer de return tegen Dinamo Kiev. In dat duel staat plaatsing voor de groepsfase van de Champions League op het spel. Dat zou niet alleen een startpremie van 15 miljoen euro opleveren. De totale inkomsten van deelname aan het lucratieve toernooi lopen voor Nederlandse deelnemers al snel op tot 35 miljoen euro.

Ten Hag kreeg twee weken geleden veel kritiek toen hij met het oog op een wedstrijd tegen Standard Luik maar liefst vier spelers rust gunde voor het eerste competitieduel met Heracles Almelo (1-1). "Ik herhaal mezelf, maar we hebben meer dan elf basisspelers", zei hij. "We kunnen dus één of twee spelers wisselen. Maar we moeten het nog even bekijken."

David Neres zal in ieder geval nog niet spelen tegen FC Emmen. De Braziliaan verrekte zaterdag een hamstring in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Ten Hag heeft nog een klein beetje hoop dat hij in Kiev alweer een beroep op de snelle buitenspeler kan doen. Nicolás Tagliafico mist de return tegen de huidige koploper van Oekraïne. De linksback kreeg gisteren zijn derde gele kaart van de voorrondes en is geschorst.