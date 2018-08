Zes weekenden lang kunst en cultuur in de Koepelgevangenis

HAARLEM - Voordat de Koepelgevangenis wordt omgetoverd tot een universitaire campus, vindt er van 5 oktober tot en met 11 november een grote culturele manifestatie plaats, onder de naam 'Open de Koepel - Architectural Healing'. Zes weekenden lang zijn er muzikale optredens, tentoonstellingen en filmvoorstellingen.

Het definitieve programma is nog niet helemaal rond, maar er zijn wel een aantal zekerheden. Zo laten dertig kunstenaars zich op 23 september 23 uur lang opsluiten in de voormalige cellen. De werken die ze daar maken, zullen tijdens het festival in de gevangenis tentoongesteld worden. Ze mogen overigens wel, net als echte gevangenen, een uur luchten.

Een kleine greep uit het programma: op de zondagen zijn er unplugged-optredens van ondermeer Pieternel, Maurice van Hoek en Ricky Koole & Ruud Houweling. De film 'Het meisje met het rode haar' wordt vertoond, er is een ligconcert met stukken van componist Ludovico Einaudi en Vincent Bijlo houdt zijn monoloog 'Bijlo in de Bak'. En daar komt nog veel meer bij. Meer informatie over de manifestatie is te zien via het Facebook- en Instagramaccoount van Architectural Healing. De kaartverkoop start vanaf 3 september.