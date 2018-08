Siem de Jong verhuurd aan Sidney FC

AMSTERDAM - Siem de Jong is door Ajax verhuurd aan het Australische Sydney FC. "Ik hoop hier succesvol te zijn", zegt De Jong op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb met Ajax best veel prijzen gewonnen. Dat wil ik hier ook doen."

Ajax heelde de 29-jarige De Jong vorig jaar terug van Newcastle en hij tekende een contract voor drie seizoenen. Hij kende veel blessureleed bij Newcastle en werd verhuurd aan PSV, tot Ajax hem terughaalde. In de voorbereiding van het huidige voetbaljaar werd duidelijk dat hij niet veel kans op speeltijd heeft bij de club uit Amsterdam, die op dit moment ruim in de middenvelders zit.

"Mag niet meedoen met Jong Ajax"

"Mijn doelstelling voor dit seizoen was duidelijk", legt De Jong uit op de website van Ajax. "Ik wilde meer wedstrijden gaan spelen en belangrijk zijn voor het team. Na gesprekken met de trainer kwam het erop neer dat ik meer wedstrijdritme op moest doen en fitter worden, om zo de concurrentie aan te kunnen gaan. Maar door de veranderde regels mag ik niet meer meedoen met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Voor mij werd het dus moeilijk veel wedstrijden te spelen."

Vier keer kampioen

De Jong speelde eerder van 2007 tot 2014 in het eerste van Ajax en werd vier keer kampioen met het team. Met twee doelpunten tegen FC Twente had hij een groot aandeel in de dertigste landstitel van de club waar hij zijn loopbaan begon.