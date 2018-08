Deel dit artikel:











Boodschappenfeitjes uit de provincie: "Hoofddorpers eten het vaakst kant-en-klaar maaltijden" Foto: Shutterstock

HOOFDDORP - Diepvriespizza's in Hoofddorp, avocado's in Amsterdam en schoonheidsproducten in Nieuw-Vennep: online supermarkt Picnic heeft een analyse gemaakt van de best verkochte producten per stad.

Uit de cijfers blijkt dat de Hoofddorpers het niet zo nauw nemen met vers en gezond eten, want daar worden regionaal gezien de meeste diepvriesproducten en kant-en-klare pizza's besteld. Ook in Diemen houden ze wel van de bevroren lekkernij: de stad staat landelijk op de derde plek. Hipstervrucht

De populariteit van de avocado is ook terug te zien in de Picnic-bestellingen. Amsterdammers bestellen de "hipstervrucht" het meest. De inwoners van de hoofdstad staan ook bovenaan als het gaat om vegetarische producten. Bij de borrel is de keuze simpel: bier of wijn. De Amsterdammers laten het bier wat meer links liggen en gaan meer aan de wijn. Alleen Rotterdam 'verslaat' ze op dit gebied. Als de Randstedelingen dan toch aan het pils gaan, is de keuze vaak Heineken. "Opmerkelijk genoeg is dat bier niet het populairst is in Amsterdam, maar in Rotterdam." Ijdel

Tenslotte zijn van alle Noord-Hollanders de inwoners van Nieuw-Vennep het meest ijdel: daar worden de meeste schoonheidsproducten verkocht.