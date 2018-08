Mysteryland-festival bereidt zich voor op regenachtig weekend

HAARLEMMERMEER - De organisatie van Mysteryland is voorbereid op regenachtig weer dat komend weekend wordt verwacht. Vooral zaterdag belooft het een echte Hollandse regendag te worden.

"Het wordt niet heel heftig maar we hebben wel verschillende maatregelen getroffen om het de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken", zegt festivaldirecteur Carina Kornfeind.

Er zijn onder meer extra tenten en overkappingen besteld om de bezoekers van het oudste en grootste elektronische muziekfestival van Nederland straks te behoeden voor al te veel nattigheid. Ook worden vloeren gelegd tegen de modder en zijn er extra verwarmde ruimtes waar het dansend publiek weer op adem kan komen.

Zaterdagkaarten uitverkocht

Juist de zaterdagkaarten waren vier maanden terug al uitverkocht. Voor de zondag zijn nog enkele tickets verkrijgbaar. "De weersverwachtingen zien er dan beter uit, dus wij hopen nog gewoon uit te verkopen", vertelt Kornfeind.

Als alle tickets de deur uit gaan, lopen er zowel zaterdag als zondag 55.000 bezoekers op het Floriadeterrein in de Haarlemmermeer. Mensen met een kampeerticket, ruim 17.500, kunnen mprgen al los als op de camping de eerste dj's hun platen aan elkaar mixen.

Jubileum

Mysteryland viert dit jaar een jubileum. Het festival vindt voor de 25e keer plaats. Reden om extra groots uit te pakken, zegt Kornfeind. "Mysteryland is een festival dat altijd doorgaat in ontwikkeling met oude en nieuwe stromingen. We willen altijd vernieuwen en verrassen. Want wat zou Mysteryland, de naam zegt het al, zijn als het altijd hetzelfde is?"

Op het affiche staan dit jaar grote namen als Axwell & Ingrosso, Fatboy Slim, Paul van Dyk en Alesso. Ook de Nederlandse dance-top is aanwezig met onder anderen Hardwell, Nicky Romero en Sunnery James & Ryan Marciano.