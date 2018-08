Deel dit artikel:











Twaalf woningen ontruimd na autobrand in Hoorn Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

HOORN - Twaalf woningen in een appartementencomplex in Hoorn zijn afgelopen nacht korte tijd ontruimd geweest. Twee auto's stonden vlakbij het gebouw in de brand, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond.

Rond half drie brak er brand uit in een van de voertuigen aan de Kaap Hoorn. Het vuur sloeg al snel over naar een naast geparkeerde auto. De vlammen sloegen tegen de gevel van het flatgebouw, waardoor werd besloten om twaalf woningen te ontruimen. De bewoners konden na het bluswerk rond 03.30 uur weer naar huis. Eerder was er nog sprake van veel rookontwikkelingen. Ook moest de brandweer controleren of er giftige stoffen vrij waren gekomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De auto's zijn total loss en de ramen van de plaatselijke huisarts zijn door de hitte deels gebarsten.