Ajax moet Tagliafico volgende week missen

AMSTERDAM - Nico Tagliafico speelde heel sterk in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Dinamo Kiev, maar de Argentijn zal er volgende week niet bij zijn in de return vanwege een schorsing.

De linksback incasseerde eerder al een gele prent in de uitwedstrijden tegen Sturm Graz en Standard Luik en drie gele kaarten betekent in de voorronden een schorsing. Trainer Erik ten Hag baalde van de schorsing van Tagliafico. "We hebben vandaag weer gezien hoe belangrijk hij voor ons is", zei hij. Tagliafico was overal op het veld te vinden en gaf de strakke voorzet waaruit Dusan Tadic de 3-1 scoorde.

Wöber of Blind

Ten Hag wilde nog niet zeggen wie Tagliafico tijdens de return in Kiev gaat vervangen. Voor Daley Sinkgraven komt de tweede wedstrijd met de koploper van Oekraïne te vroeg. Waarschijnlijk zal de trainer van Ajax dus een keuze moeten maken tussen Daley Blind en Max Wöber. Beide verdedigers spelen liever in de as van het veld. "Maar zij kunnen ook prima als linksback fungeren", zei Ten Hag.

"Geweldige wedstrijd"

Ten Hag was zeer te spreken over zijn team. Ajax kan zich volgende week tijdens de return in Oekraïne zelfs een kleine nederlaag permitteren om het hoofdtoernooi te halen. "Dit was een geweldige wedstrijd in een geweldige entourage, weer met een super wisselwerking met de fans", zei Ten Hag. "We hebben een prima wedstrijd op de mat gelegd en met 3-1 gewonnen. Dat is een prima uitgangspositie."

V.d. Beek 'Man of the Match

"Heerlijk dit", zei Donny van de Beek, die wel even wat steun kon gebruiken, nadat hij op de bank belandde, maar die vanavond werd uitgeroepen tot 'Man of the Match'. "Het is altijd leuk als ze je naam roepen. En ik heb het mentaal ook best wel zwaar gehad. Ook ik wil natuurlijk spelen. Het is niet leuk als je er even naast staat. Maar zoiets kan ook gebeuren in een loopbaan. Ik ga er gewoon voor zorgen dat de coach me nodig heeft."

Als David Neres straks weer fit is, wil Van de Beek ook nog op het middenveld voetballen. "Daar gaan we alles aan doen", zei de voetballer die merkte dat Marc Overmars hem voorlopig niet kwijt wil. Sinds dit seizoen bepaalt niet de trainer van Ajax, maar de directeur voetbalzaken wie zich man van de wedstrijd mag noemen. Overmars koos woensdag voor Van de Beek.