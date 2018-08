Zo vraag je je geld terug na de gigantische treinstoring

AMSTERDAM - Treinreizigers die als gevolg van de enorme sein- en wisselstoring van gisteren veel vertraging opliepen, kunnen hun geld terugvragen. Maar hoe doe je dat?

Door de grote storingen strandden gisteren duizenden reizigers op de stations rond Amsterdam. Urenlang was er geen treinverkeer mogelijk. In totaal werden zo'n 70.000 treinreizigers getroffen door de storing, maar tot nu toe vroegen slechts 1.500 reizigers hun geld terug. "De komende drie maanden verdubbelt dat aantal vermoedelijk nog", verwacht de NS.

Compensatie

De NS heeft een Geld Terug bij Vertraging-regeling. Als de vertraging langer is dan een half uur, heb je recht op compensatie. Op de website van de NS wordt uitgelegd wanneer recht bestaat op welke vergoeding en hoe je die aanvraag regelt.

Op de site kun je een keuze maken tussen het doen van een aanvraag met een 'Mijn NS-account' of aanvraag 'zonder Mijn NS'. Na het doorlopen van alle stappen is de aanvraag klaar voor verzenden en binnen enkele minuten zou er een ontvangstbevestiging in de inbox van de mail moeten zitten.

Wat als mijn claim wordt afgewezen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat de claim om wat voor reden dan ook wordt afgewezen. Als je het hier niet mee eens bent, dan kun je een reactie sturen op de ontvangen mail. De claim zal dan opnieuw worden bekeken.

Maakte je gisteren gebruik van de Intercity Direct? Dan heb je al vanaf vijftien minuten recht op teruggave. Vul in dat geval dit formulier in. Hier kunnen ook andere aanvullende vervoersbewijzen worden teruggevraagd, zoals Dagkaarten voor honden en fietsen. Als je reist met de NS-Business Card, dan kun je hier een aanvraag indienen.

Taxikosten niet vergoed

De NS heeft al aangegeven taxikosten niet te gaan vergoeden. Heb je kosten gemaakt voor bijvoorbeeld een alternatieve trein of bus? Dan kunt je contact opnemen met de NS, zo wordt op Twitter aangegeven. De NS bepaalt dan of je je geld terugkrijgt.