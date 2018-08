Geen werelduurrecord voor Dion Beukeboom

AMSTERDAM - Het is wielrenner Dion Beukeboom niet gelukt om het werelduurrecord te verbeteren. De Amsterdammer kwam in het Mexicaanse Aguascalientes bijna twee kilometer te kort.

Het record van Bradley Wiggens (54,526 km) zat er nooit in. Beukeboom reed 52,757 kilometer in een uur. Daarmee staat hij vijfde op de ranglijst. Ook Martin Toft Madsen, Tom Zirbel en Alex Dowsett kwamen ooit verder dan de Noord-Hollander.

"Dit is niet waar je voor traint", zegt Beukeboom tegen Eurosport. "Ik ben blij dat het erop zit. Ik denk dat ik het een kwartier onder controle had. Daarna is het een lijdensweg geworden. Het is in ieder geval een fantastisch jaar geweest. Er zijn veel mensen die ik moet bedanken."

Eerder probeerde Thomas Dekker het uurrecord ook al aan te vallen in Aguascalientes. De geboren Dirkshorner kwam toen tot 52,221 kilometer.