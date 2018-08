Bizar: bus rijdt door Zuidoostbeemster, maar stopt niet door gedoe om bushalte

ZUIDOOSTBEEMSTER - Inwoners van Zuidoostbeemster kunnen geen gebruikmaken van de bus naar station Amsterdam Centraal. Dit terwijl de bus 'gewoon' door hun dorp rijdt.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Sinds de nieuwe dienstregeling van 22 juli rijdt lijn 305 vanaf De Rijp, via Middenbeemster en Zuidoostbeemster, naar Purmerend en Amsterdam Centraal. Zowel de inwoners, de gemeente als busvervoerder EBS willen dat de bus gaat stoppen Zuidoostbeemster. Toch lukt dit niet, omdat er geen bushalte is.

Bushalte maken niet eenvoudig

Volgens een woordvoerder van EBS is het aanleggen van een bushalte zo simpel nog niet. Een bushalte moet tegenwoordig aan allerlei strenge eisen voldoen en dat kost tijd. "Het is niet zoals bij een buurtbus dat je een bordje ophangt en de bus daar dan laat stoppen", stelt EBS.

De gemeente laat aan de krant weten dat de procedure voor de nieuwe halte loopt. Onbekend is nog waar het bushalte-bordje moet komen te hangen. Volgens wethouder Dick Butter kunnen de bewoners van Zuidoostbeemster pas in september of oktober met bus 305 naar De Rijp of Amsterdam.