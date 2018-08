Zes Noord-Hollanders naar WK judo

HAARLEM - Bij de WK in Bakoe is Noord-Holland goed vertegenwoordigd met zes judoka's. Voor Haarlemmer Henk Grol wordt het zijn eerste wereldkampioenschap boven de 100 kilogram, terwijl Amstelvener Tornike Tsjakadoea zijn debuut maakt.

In Azerbeidzjan zijn veel punten te verdienen voor de olympische kwalificatie. "Naast de bekende namen positioneren we in een aantal klassen jonge judoka's", doelt bondscoach Maarten Arends op onder andere Tsjakadoea (foto). "Enerzijds omdat ze veel progressie hebben laten zien, maar ook om ons voor de olympische gemengde teamwedstrijd in Tokio 2020 te plaatsen."

Op de slotdag van de WK doet Nederland mee aan de mixteamwedstrijden. Dit onderdeel is in 2020 voor het eerst olympisch. Een wedstrijd bestaat uit zes partijen, verdeeld over de volgende gewichtsklassen: -57 kg, -70 kg, +70 kg, -73 kg, -90 kg en +90 kg. Deelnemen aan de olympische mixteamwedstrijd kan uitsluitend op basis van individueel geplaatste judoka’s.

De Nederlandse judoploeg behaalde vorig jaar geen enkele WK-medaille in Boedapest.

Noord-Hollanders op de WK: Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Sam van 't Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van 't End, Michael Korrel (-100 kg) en Henk Grol (+100 kg).

De wereldkampioenschappen in Bakoe beginnen op donderdag 20 september.