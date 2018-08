'Drugsverdachte Rob G. is charmeur met louche zaakjes'

SCHAGEN - 'Een charmeur met louche zaakjes'. Dat is de omschrijving die inwoners van Schagen, Den Helder en Wieringerwerf geven van Rob G., de man die nu als hoofdverdachte geldt in een groot internationaal drugs- en witwasonderzoek.

G. wordt door meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar genoemd als de 54-Schagenees die dit weekend op het Spaanse eiland Palma de Mallorca is gearresteerd. Uit het onderzoek van NH Nieuws blijkt dat G., die een onoverzichtelijke berg van bedrijven en ondernemingen achter zijn naam heeft staan, onder meer een garagebedrijf in Den Helder bestierde.

Lees ook: Opgepakte Schagenees op drugsjacht in Spanje is 54-jarige Rob G.

Een medewerker van het garagebedrijf zegt in een telefonische reactie: "Ik ben geschokt. Vreselijk ja, we hoorden het. Alle collega's hebben het erover." Volgens de medewerker, die Rob niet persoonlijk kent, is G. geen onbekende in de omgeving. "Iedereen hier kent hem wel, maar meer weten wij er ook niet vanaf."

Charmeur

In de villawijk van Wieringerwerf waar G. meerdere panden in zijn bezit heeft gehad, wordt de geboren Heemskerker omschreven als een man met 'naargeestige zaken' waar de buurtbewoners 'niks te maken mee willen hebben'. "Het is een echte charmeur die vrouwen op hun hand kust", vertelt een man.

Drugsschip

G. werd afgelopen weekend opgepakt op een luxe jacht in Mallorca. Aan boord werd 300 kilo aan cocaïne gevonden. Na de arrestatie deed de FIOD meerdere invallen in Noord-Holland. Hierbij werd beslag gelegd op 38 panden, 82 duizend euro contant geld, vijf kilo goud, een Harley Davidson en een paar kostbare horloges.



Lees ook: Opgepakte Schagenees op drugsjacht in Spanje is 54-jarige Rob G.

De bewoonster van een woning die wordt gehuurd van G. staat te trillen als ze wordt geconfronteerd met het nieuws over zijn arrestatie. "Ik schrik me een ongeluk. Ik ken dit verhaal wel, maar had nooit verwacht dat het om Rob zou gaan. Wat gebeurt er nu met mijn huis? Ik moet dit even verwerken hoor. Hoe kan ik me zo vergissen in iemand? Het is een aardige man."

Wietkwekerij

De directe buurvrouw vult aan: "Ik heb nooit last gehad van Rob, maar wel van een van de bewoners aan wie Rob eerst verhuurde. Die persoon had een wietkwekerij en die is door de politie opgerold. Ik weet wel dat Rob vaak op vakantie gaat naar Spanje op jachten. En hij heeft meerdere vrouwen."