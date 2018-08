Opgepakte Schagenees op drugsjacht in Spanje is 54-jarige Rob G.

SCHAGEN - De Schagenees die afgelopen weekend in Spanje is opgepakt op een schip met 300 kilo cocaïne aan boord is de 54-jarige Rob G. Dat melden meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar aan NH Nieuws.

G. is volgens de bronnen de man die nu als hoofdverdachte geldt in het grote internationale drugs- en witwasonderzoek, waarin deze week invallen werd gedaan in panden in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Schagen en Zaandam. Daarbij legde de FIOD beslag op 38 panden en ruim vijf kilo goud.

De invallen van de FIOD volgden op politieacties in Spanje. Naast G. werden nog drie Nederlanders en een Duitser gearresteerd op het schip, waarop ruim 300 kilo cocaïne werd gevonden. Die partij heeft een straatwaarde van zo'n 18 miljoen euro. Verder werd er 82 duizend euro contant geld, vijf kilo goud, een Harley Davidson en een paar kostbare horloges in beslag genomen.

Faillissement

Uit onderzoek van NH Nieuws komt het beeld naar voren van een man met een onoverzichtelijke berg van bedrijven en ondernemingen achter zijn naam. Veel van die zaken zijn inmiddels uitgeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Van meerdere ondernemingen van de in Heemskerk geboren G. is bekend dat ze failliet zijn gegaan. Zo had hij een woonwinkel met vestigingen in Hippolytushoef en Den Helder, die onder een BV vielen die in 2014 over de kop is gegaan. Ook had hij in het verleden in Wieringerwerf een makelaarskantoor.

'Alle collega's hebben het erover'

Een medewerker van een garagebedrijf dat G. bestierde, zegt in een telefonische reactie dat hij geschokt is door het nieuws over de arrestatie van G. "Vreselijk ja, we hoorden het. Alle collega's hebben het erover." Volgens de medewerker, die Rob niet persoonlijk kent, is G. geen onbekende in de omgeving. "Iedereen hier kent hem wel, maar meer weten wij er ook niet vanaf."



In die hoedanigheid als makelaar bood G. onder andere een te koop staande villa aan in de villawijk van Wieringerwerf. In die wijk, door hem omschreven als de 'Flodderwijk', heeft G. meerdere luxueuze woningen op zijn naam staan, blijkt uit gegevens van het Kadaster.

Wie tegenwoordig een blik werpt op het kantoor van het vastgoedbedrijf van G. krijgt de indruk dat het pand al een tijd leegstaat, zo blijkt als onze verslaggever vanmiddag een kijkje neemt. Het pand is volkomen leeg, constateert zij.