Dylan Groenewegen wint Veenendaal-Veendendaal opnieuw

AMSTERDAM - Dylan Groenewegen heeft de Veenendaal-Veenendaal Classic voor de derde keer gewonnen. De Amsterdammer was duidelijk de snelste in de massasprint.

De renner van LottoNL-Jumbo verwees Wouter Wippert van Roompot naar de tweede plaats. Sondre Holst Enger kwam als derde over de streep na 191 kilometer.

Michel Kreder en de Belg Dimitri Peyskens probeerden in de slotkilometers weg te komen, maar ze kregen hooguit tien seconden. Onder aanvoering van LottoNL-Jumbo kwam alles weer bij elkaar.



Groenewegen won de Nederlandse klassieker ook in 2015 en 2016. Met zijn derde overwinning is hij nu alleen recordhouder.