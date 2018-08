Aangereden egel krijgt spalkje om gebroken pootje

MIDWOUD - Een aangereden egel heeft gisteren van de dierenopvang in Midwoud een blauw spalkje om zijn gebroken pootje gekregen. Alle goede zorgen ten spijt mochten ze niet baten: de egel is gisteravond overleden.

Dierenopvang de Bonte Piet had de egel omgedoopt naar tante Cor. De dierenverzorgers schreven op Facebook dat het 'oude omaatje' was aangereden. Nadat de egel een spalkje had gekregen, en medicatie tegen de pijn en shock had gehad, bleef haar situatie kritiek. "Maar we zijn blij dat ze nu veilig en pijnvrij is", aldus de Bonte Piet gisteren.

Het komt niet vaak voor dat egels een spalkje krijgen, vertelt Andra Minnema van de Bonte Piet. "Egels hebben maar korte pootjes en de rest van de botten zitten in het lichaam. Die kunnen we natuurlijk niet spalken. En soms wordt ervoor gekozen om één pootje te amputeren. Een egel kan zich prima redden met drie poten."

Toch mochten alle goede zorgen niet baten en is het diertje gisteravond overleden. "De precieze reden weten we niet", zegt Minnema. "Het kan door interne bloedingen zijn gekomen, maar ook door de shock en de stress."