Deel dit artikel:











Hond gered bij door vergeten pannetje ontstane keukenbrand Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek

HUIZEN - Een hond is vanmiddag uit een woning aan de Bakboord in Huizen gered nadat er brand in de keuken was uitgebroken. Er bleek een pannetje op het vuur te staan dat door de bewoners was vergeten.

Kort na de melding, vanmiddag om 14.05 uur, was de brandweer ter plaatse. De bewoners bleken niet thuis te zijn. Brandweerlieden hebben de voordeur moeten openbreken om binnen te komen. De hond die in de woning was, is door de brandweer naar buiten gebracht. Al snel was de brand toen ook geblust. Stichting Salvage heeft namens de verzekeringsmaatschappij de schade opgenomen.