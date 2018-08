Nieuwe hoofdsponsor voor Telstar

VELSEN-ZUID - Riwald Recycling is de nieuwe shirt- en hoofdsponsor van Telstar. In de eerste competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk stond het bedrijf al op het shirt van de spelers.

Trots

"Tijdens de play-offs van het afgelopen seizoen stond het logo van Riwald Recycling al op de shirts", zegt commercieel directeur Steef Hammerstein. "Het bleek een mooie aanzet te zijn voor een langere samenwerking. Ik ben enorm trots dat een naam zoals die van Riwald Recycling op ons shirt staat. Wij zijn ook in gesprek om de samenwerking na dit seizoen te continueren."

Vestiging in Beverwijk

Ewald Huzink, algemeen directeur van Riwald Recycling, hoopt dat zijn onderneming via Telstar bekender wordt. "Met Telstar hebben wij een club die mooi aansluit bij onze waarden. Het geeft ons de mogelijkheid onze naamsbekendheid te vergroten. Een van onze vestigingen zit in Beverwijk, waarmee wij geen onbekende zijn in de regio. Wij kijken ernaar uit om samen tot successen te komen."

Metaalrecycling

Riwald Recycling is een bedrijf op het gebied van metaalrecycling in Nederland. Riwald Recycling is gespecialiseerd in het verwerken van schroot en non-ferrometalen.

Vorig seizoen was Pay2d de shirtsponsor van Telstar.