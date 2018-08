Deel dit artikel:











Innovatief mode-museum leert bezoekers over duurzame kleding Foto: Fashion for Good

AMSTERDAM - In Amsterdam opent in oktober de 'Fashion for Good Experience'. Het is een technologisch interactief museum over duurzame en circulaire mode-innovaties.

Het museum daagt bezoekers uit om niet alleen te kijken naar hoe hun kleding eruit ziet, maar ook om actief bij te dragen mode beter te maken. Bezoekers kunnen, volgens het museum, kennis maken met de geschiedenis van duurzame mode, die bijvoorbeeld niet door kinderhanden is gemaakt. Ook ontdekken ze duurzame producten en komen ze meer te weten over toekomstige ontwikkelingen in de mode. Jurken van paddenstoelen

Een belangrijk element van het museum is de Innovation Lounge. Hier leren bezoekers alles over ruim 50 mode-ontwikkelaars die op het punt staan de mode-industrie op zijn kop te zetten. In de Innovation Lounge kunnen bezoekers antwoord krijgen op vragen als hoe biologisch afbreekbare glitter wordt gemaakt. Of hoe je jurken kunt maken van paddenstoelen? Ontwikkelingen in kledingindustrie

In het museum komt ook een concept-store. Hier staan collecties centraal van internationale merken. Ook zijn er opkomende labels te vinden die laten zien welke ontwikkelingen er in de kledingindustrie zijn en dat mooie duurzame kleding niet altijd duur hoeft te zijn.



Het museum heeft als doel de bezoekers te helpen de verhalen achter hun kleding te ontdekken. Ze leren welke acties ze kunnen ondernemen en hoe ze zelf impact kunnen hebben op de mode-industrie.