Familie doodgereden Tom blij met hogere straf: "Dit is gerechtigheid voor ons"

De 47-jarige man ging in hoger beroep nadat hij in september 2017 van de rechtbank te horen kreeg dat hij 30 maanden de gevangenis in moest en een rijontzegging van vijf jaar kreeg vanwege het veroorzaken van het dodelijk ongeval. Het gerechtshof veroordeelt hem nu tot 36 maanden celstraf en rijontzegging van vijf jaar.



De familie liet tijdens het hoger beroep weten te balen dat de verdachte in beroep was gegaan. De moeder van Tom richtte die dag ook speciaal het woord tot de verdachte: "Ik hoop dat deze dag gauw voorbij is, dat de uitspraak niet lang op zich laat wachten." De moeder van Tom laat nu als reactie op de uitspraak weten dat ze hopen dit als nabestaanden te kunnen afsluiten: "Niet meer naar de rechtbank. En verder met ons leven, ook al is dat al moeilijk genoeg."



Hogere straf, maar geen roekeloosheid

Het gerechtshof geeft hem weliswaar een hogere straf, maar vindt niet dat er sprake was van roekeloos rijgedrag zoals de rechtbank eerder oordeelde. Het hof legt de hogere gevangenisstraf op, omdat het zwaar tilt aan asociaal verkeersgedrag waar anderen het slachtoffer van worden.

"Ze weten niet wat ze aanrichten"

De moeder van Tom laat verder in een reactie aan NH Nieuws weten dat ze hoopt dat drankrijders beseffen wat ze kunnen aanrichten. "We hopen dat andere mensen hun ogen open doen en nadenken voordat ze met drank op achter het stuur kruipen. Laat de auto alsjeblieft staan en pak een taxi. Je doet zoveel mensen leed aan. Als er alleen maar één iemand wat van op zou steken, dan is dat voor ons al ééntje gewonnen. "