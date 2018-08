Matthijs de Ligt lijkt te blijven: "Het aankoopbeleid heeft me een bepaalde rust gegeven"

AMSTERDAM - Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt lijkt in Amsterdam te blijven deze transferperiode. De centrale verdediger laat zijn keuze in ieder geval niet afhangen van het wel of niet bereiken van de Champions League.

Kampioen worden

"Op mijn leeftijd is het vooral belangrijk dat je heel veel wedstrijden speelt", vertelt De Ligt in Voetbal International. "Internationaal gezien het liefst in de Champions League, maar ook de Europa League is een goed podium. En ik ben nog nooit kampioen geworden met Ajax. Ook dat is een mooie uitdaging."

Champions League niet leidend

Woensdagavond speelt Ajax thuis tegen Dinamo Kiev in de play-offs voor de Champions League. "Er is in de pers gesuggereerd dat ik mijn toekomst bij Ajax af zou laten hangen van plaatsing voor de Champions League'", vervolgt de captain van de Amsterdammers. "Daar is nooit sprake van geweest. Natuurlijk: iedere profvoetballer wil op dat niveau actief zijn, zeker als je dat nog nooit hebt meegemaakt, zoals ik."

Aankoopbeleid

De negentienjarige De Ligt is ook blij met de komst van Dusan Tadic en Daley Blind. "Dankzij hen gaat op trainingen en in wedstrijden het niveau omhoog. De kwaliteitsimpulsen bij Ajax hebben absoluut meegewogen in hoe ik naar mijn eigen situatie keek. Het aankoopbeleid heeft me een bepaalde rust gegeven. Bovendien is Ajax leidend bij een eventuele transfer van een speler. Als de clubleiding iets niet wil, heb je zelf ook niet veel te willen."

De aftrap bij Ajax-Dinamo Kiev is woensdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week dinsdag is de return in Oekraïne.