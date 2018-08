Vernielingen aangericht aan scoutinggebouw Hedera in Amstelveen

AMSTELVEEN - Vandalen hebben de afgelopen dagen vernielingen aangebracht aan het scoutinggebouw van Hedera aan de Zetterij in Amstelveen.

Dit schrijft de scouting op Facebook, zegt mediapartner RTV Amstelveen.

Er is onder meer een raam ingegooid. Verder is het gebouw besmeurd met ketchup en ketjap. In de toiletten lagen diverse uitwerpselen. Een schuimblusser bleek leeggespoten en in de sloot gegooid.

De scouting heeft aangifte gedaan van vernieling en zoekt getuigen. De politie heeft toegezegd meer te zullen surveilleren om eventuele hangjongeren te weren en de gemeente wil helpen met het repareren van de schade.