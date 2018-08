24-uursstaking door beveiligers: "Het zou heel rustig op Schiphol kunnen worden"

SCHIPHOL - Het is nog onduidelijk wat de gevolgen gaan zijn van de aangekondigde 24-uursstaking door beveiligers op Schiphol, op 4 september. De vakbonden FNV en CNV hebben hun leden opgeroepen om het werk een etmaal lang neer te leggen. Maar bij welke beveiligingsposten wordt gestaakt, kan een woordvoerder van FNV Beveiliging NH Nieuws nog niet melden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Na zes weken stiptheidsacties en werkonderbrekingen van steeds een kwartier willen beveiligers op Schiphol overgaan tot een staking van maar liefst 24 uur. De vakbonden eisen een loonsverhoging en werkdrukverlaging, maar zijn tot nu toe geen stap verder gekomen met de werkgevers: de beveiligingsbedrijven.

Schiphol heeft kennisgenomen van het stakingsplan, maar vindt het te vroeg om te zeggen of zij de actie gaan voorkomen door naar de rechter te stappen. De luchthaven is geen partij in dit conflict, maar heeft nu samen met de luchtvaartmaatschappijen twee weken de tijd om zich voor te bereiden op de eventuele staking.

Wat FNV Beveiligings-woordvoerder Mariëtte van Dijk betreft wordt er voor dinsdag 4 september een akkoord bereikt: "de werkgevers kunnen de staking voorkomen." Volgens Van Dijk is de 24-uursstaking "een laatste redmiddel" om tot een overeenkomst te komen.

Op welke locaties op Schiphol er gestaakt gaat worden, kon Van Dijk nog niet zeggen. De beveiligers controleren passagiers, personeel en bagage in de vertrek- en bagagehallen, maar ook tussen Schengen- en non-Schengengebieden in de terminals. Zou er voor gekozen worden om de vertrekhallen stil te leggen, moeten reizigers rekening houden met veel vluchten die uit zullen vallen.

KLM

KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol, laat NH Nieuws als reactie weten dat zij geen partij zijn in dit conflict, maar zegt dat een eventuele staking haar passagiers zal duperen. "KLM houdt de situatie daarom nauwlettend in de gaten en hoopt op een oplossing van het conflict. KLM zal haar reizigers tijdig informeren over de gevolgen en omboekmogelijkheden indien er daadwerkelijk gestaakt gaat worden."

Lufthansa

Van Dijk vergelijkt de staking met een grote actie van grondpersoneel op de luchthavens van Frankfurt en München in april. Toen moest luchtvaartmaatschappij Lufthansa honderden vluchten annuleren. Volgens Van Dijk werden passagiers te voren ingelicht dat ze niet naar de luchthavens zouden moeten komen en zal dit bij de actie op Schiphol ook moeten gebeuren: "Het zou wel eens heel rustig op Schiphol kunnen worden."

Op compensatie hoeven gedupeerde passagiers ook niet rekenen. Een staking is een buitengewone omstandigheid en valt buiten de vergoedingsregels. Volgens EUClaim, een bedrijf dat reizigers helpt claims in te dienen bij luchtvaartmaatschappijen en daar een percentage voor krijgt, heb je wel recht op verzorging als je vlucht meer dan twee uur wordt vertraagd. Bij een annulering moet je kosteloos worden omgeboekt of kun je je geld terugkrijgen.