VNC roept op bezwaar te maken tegen vliegtaks

SCHIPHOL - De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) roept leden op om bezwaar te maken tegen de toekomstige vliegtaks. Het kabinet wil uiterlijk vanaf 2021 belasting heffen op vluchten, voor extra inkomsten en om vliegen ontaantrekkelijker te maken. Maar de vakbond vindt dat een slecht idee.

"Het zal niet leiden tot een verbetering voor het milieu, maar tot een vlucht van passagiers naar luchthavens over de Nederlandse grens waar geen luchtvaartbelasting geldt", zo schrijft VNC. "Dat is namelijk ook al gebleken in 2008, toen er vliegtaks werd ingevoerd. Deze stuitte destijds reeds op grote bezwaren in de sector en werd gelukkig een jaar later afgeschaft."



VNC roept leden daarom op om hun kritiek te uiten op een website van de overheid, waar burgers kunnen meepraten over de invoering en wijziging van regelgeving. De vakbond hoopt dat wanneer genoeg burgers bezwaar maken tegen de vliegtaks, het kabinet tot inkeer zal komen. "Voor een goede toekomst van ons vak is dat namelijk zeer belangrijk", aldus VNC.



Schatkist vullen

De vliegtaks kan oplopen van 7 euro voor vluchten binnen de Europese Unie tot ongeveer 40 euro per persoon voor verre vluchten. Het kabinet denkt dat het heffen van de belasting jaarlijks de schatkist zo'n 200 miljoen euro zal opleveren.



Het kabinet liet eerder onderzoek doen naar de effecten van een vliegtaks. Daaruit bleek dat het invoeren van de vliegbelasting niet tot veel minder vraag naar vliegreizen zal leiden. Tickets worden de komende tijd toch wel duurder, mede door de schaarse beschikbaarheid van capaciteit op Schiphol. Met de extra winst die luchtvaartmaatschappijen daardoor maken, kunnen zij de belasting in belangrijke mate voor eigen rekening nemen.