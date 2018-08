Texels politiebureau door defect 3D-loket tijdelijk weer geopend

DEN BURG - Het Texelse politiebureau aan de Pontweg in Den Burg is tot eind volgende week weer geopend voor het publiek. Het 3D-aangifteloket werkt tijdelijk niet, waardoor de aangiften weer fysiek door agenten moeten worden opgenomen.

Dat meldt mediapartner Texelse Courant.

Twee jaar geleden werd het 3D-aangifteloket door burgemeester Michiel Uitdehaag in gebruik genomen. Dat betekende het einde van het traditionele politiebureau op het eiland. Het 3D-loket is een balie waar mensen via een beeldscherm contact kunnen hebben met een politiemedewerker, die zich elders bevindt, om aangifte te doen.

Deze en volgende week is het bureau open van 9.00 tot 12.00 uur.