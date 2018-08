Alkmaarder verbergt 48 bolletjes heroïne en cocaïne in onderbroek

ALKMAAR - Een 18-jarige man uit Alkmaar gebruikte gistermiddag een wel heel creatieve verstopplek voor de harddrugs die hij bij zich had. Hij verstopte de 48 bolletjes heroïne en cocaïne in zijn onderbroek, zo ontdekte de politie toen die hem fouilleerde.

De harddrugs waren in twee pakketjes verpakt: in het ene zaten 14 bolletjes heroine en in het andere 34 bolletjes cocaine. Daarnaast had de Alkmaarder een zakje hennep bij zich.

Hij is een bekende van de politie en zodoende herkende die hem toen hij op een snorfiets over de Geestersingel in Alkmaar reed. De man negeerde meerdere keren een stopteken, waardoor agenten besloten hem in het tunneltje tussen de Fritz Conijnlaan en de Jan de Heemstraat aan de kant te zetten.

De politie heeft onder anderen geld, de drugs en de snorfiets in beslag genomen. De Alkmaarder is in het politiebureau verhoord.