Vrouw mishandeld in Amstelveen en met hoofdwond achtergelaten op straat Foto: Politie

AMSTERDAM - Bij een mishandeling in Amstelveen is een vrouw ernstig gewond geraakt. De dader liet haar achter op straat, maar is later in zijn woning aangehouden.

Gisteravond rond 19.15 uur kwamen er meerdere meldingen binnen van de mishandeling/vechtpartij op de Mont Blanc. Daar vonden agenten een vrouw met een flink bloedende hoofdwond. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer kon details geven over de verdachte, waarop de politie naar een adres in Amstelveen is gereden. Daar is de man aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. Tips doorgeven kan via 0900-8844.