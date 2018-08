Deel dit artikel:











Brug in Schagen gesloten voor zwaar verkeer door slechte staat van houten palen Foto: NH Nieuws

SCHAGEN - De Sint Maartensvlotbrug in Schagen is gesloten voor verkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton. Tijdens een routinecontrole bleek dat een van de houten palen die het bewegingswerk van de brug ondersteunt in slechte staat is.

"Het is op dit moment niet verantwoord om zwaar verkeer over de brug te laten rijden", schrijft de provincie Noord-Holland. Landbouw- en vrachtverkeer kan in plaats van deze brug een van de andere bruggen gebruiken. De situatie wordt verder onderzocht door een aannemer. De provincie belooft snel meer informatie te geven.