Ernstige mishandeling in Huizen: man toegetakeld na toeteren

Het slachtoffer wilde rond 2.45 uur aan het eind van de Gemeenlandslaan bij 't Merk links afslaan. Terwijl hij stond voorgesorteerd, haalde de bestuurder van de Golf hem rakelings rechts in. Het slachtoffer toeterde daarna, waarop de bestuurder van de Golf boos zijn auto uitstapte, de Huizer bij zijn keel greep en hem vervolgens op de grond duwde en hem tegen zijn hoofd en keel sloeg.



Handlangers helpen verdachte

Vervolgens kwam er ook nog een groep van circa tien jongeren aanlopen. Twee van hen bemoeiden zich er ook mee en begonnen ook tegen het slachtoffer te trappen. Uiteindelijk wist de man zijn auto in te stappen en weg te rijden. Alleen de bestuurder van de Golf ging achter hem aan. Hij reed de Huizer nog klem en bedreigde hem. Toen het de slachtoffer lukte om 112 te bellen, droop de verdachte in de Golf af.



De Huizer is behandeld in het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan. De verdachte is een licht getinte man, van rond de 30 jaar. Hij heeft kort zwart haar en een breed postuur. Hij droeg die nacht een wit T-shirt en een spijkerbroek.