Verlaten hennepkwekerij gevonden in woning Beverwijk Foto: AT5

BEVERWIJK - Er is gistermiddag een verlaten hennepplantage gevonden in een woning aan het Gooiland in Beverwijk. De politie denkt dat er mogelijk ruim 700 planten hebben gestaan. Er is nog niemand aangehouden.

Het lijkt erop dat de planten net waren geoogst toen de politie er ging kijken. De bewoner van het pand had al lange tijd geen huur meer betaald, waardoor de eigenaar verhaal bij hem wilde halen. Er was echter niemand in de woning, maar de eigenaar zag wel de restanten van een hennepkwekerij. Hierop waarschuwde hij de politie. Lege bloempotten

Aan de lege bloempotten en het gevonden hennepafval te zien, lijken er mogelijk ruim 700 planten te hebben gestaan. Er werd ook stroom afgetapt. De politie heeft de achtergelaten spullen in beslag genomen. De eigenaar van de hennepkwekerij is spoorloos. Er wordt nader onderzoek gedaan.