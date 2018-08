De Peiling: Steeds meer kinderen 'aan de riem'. Wat vind jij daar van?

NOORD-HOLLAND - In dierentuinen, attractieparken en ook straat zie je het steeds vaker: Ouders die hun kind via een soort riem bij zich in de buurt houden.

Geen uitzondering meer

Een paar jaar geleden was een kind aan een tuigje of een riem nog een uitzondering. Maar dat is veranderd, merken ze bijvoorbeeld in De Apenheul. Op drukke dagen lopen er meerdere ouders met zo’n tuigje, dat moet voorkomen dat jonge kinderen weglopen.

Bestseller

Kidsplaza uit Raalte verkoopt ze en spreekt in het Algemeen Dagblad van een 'bestseller'. "Het wordt steeds meer geaccepteerd. We verkopen ook leuke exemplaren met knuffels er op, zodat je niet zo goed ziet dat kinderen een tuigje dragen. Dat is vooral om vervelende opmerkingen van omstanders te voorkomen”, zegt Linda Besten van de kinderzaak. "Want er zit toch een soort taboe op, bij sommigen."

Honderden per maand

De website Kindertuigjes.nl verkoopt elke maand 600 a 700 exemplaren. "Vooral aan mensen die pretparken bezoeken of naar drukke toeristische plaatsen gaan", zegt Dave de la Roij van de webshop. "Maar ik merk dat het gebruik van zo'n tuigje ook in steden meer geaccepteerd wordt. Meer dan in dorpen. In kleine plaatsen zien ze het tuigje als iets voor een hond."

