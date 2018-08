Deel dit artikel:











Man in Zandvoort geschopt en geslagen: politie zoekt getuigen Foto: Politie

ZANDVOORT - In Zandvoort is een man meerdere keren tegen zijn hoofd geslagen en geschopt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader.

De mishandeling vond gisteren plaats rond 16.30 uur op het Raadhuisplein in Zandvoort. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie heeft niet bekendgemaakt of er voor de mishandeling een ruzie was. De verdachte is een man met een donkere huidskleur. Meer details over het uiterlijk van de verdachte zijn niet vrijgegeven. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.