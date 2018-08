Deel dit artikel:











Ontwerpster Markthal Rotterdam binnenkort aan slag in Den Helder Foto: Google Streetview

DEN HELDER - Volgende week wordt een begin gemaakt met de grondige renovatie van de naoorlogse flats aan de Waddenzeestraat in Den Helder. Dan worden de balkons en gevels van de eerste flat verwijderd. De gebouwen worden later met kunstwerken versierd door Iris Roskam, een van de ontwerpers van de Markthal in Rotterdam.

Dat meldt Woningstichting Den Helder aan NH Nieuws. Het metselwerk en de gehele daken van de flats worden bij deze renovatie vervangen. Daarnaast worden de balkons vergroot en komen op de gevel en de portieken kunstwerken van Iris Roskam. Zij is samen met Arno Koenen een van de ontwerpers van de Markthal in Rotterdam. Woningstichting Den Helder was oorspronkelijk van plan om de flats te renoveren in de kleurrijke stijl van de Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser, aldus het Noordhollands Dagblad in 2015. De welstandscommissie zag dat niet zitten en ook een iets minder uitgesproken voorstel werd niet aangenomen. Bekijk hieronder een afgeschoten voorstel van kunstenaars Iris en Arno Koenen voor de flats.