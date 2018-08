Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in water aan Weesperzijde in Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - In het water aan de Weesperzijde in Amsterdam-Oost is een lichaam gevonden. Dat bevestigt de politie.

Een gebied in de buurt van Café De Omval is afgezet met linten. Ook staat er een container van de politie voor het onderzoek. Een woordvoerder van de politie kon niet direct zeggen in wat voor omstandigheden het lichaam is aangetroffen. Later meer.