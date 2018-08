Geparkeerde auto Zaandam vol met krassen

Deel dit artikel:











ZAANDAM - Het was flink schrikken gisteren voor Sander Stoop uit Zaandam. Toen hij thuiskwam, zag hij dat zijn auto was bekrast. Op foto's die Sander van de vernielingen heeft gemaakt zijn lange witte strepen te zien in de lak. Stoop heeft aangifte gedaan, zegt hij tegen NH Nieuws.

De auto van Sander stond op het erf van zijn buurman, in de Dennestraat in Zaandam. Toen hij zag dat zijn auto was bekrast, is hij direct naar de politie gegaan. Sander heeft geen idee wie zijn auto heeft bekrast. Hij hoopt daar later vandaag meer duidelijkheid over te krijgen. Volgens de man heeft een overbuurvrouw camera's hangen. "Hopelijk geven die beelden duidelijkheid."