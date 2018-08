Alkmaarse politieagenten brengen bezoek aan jonge kankerpatiënt

ALKMAAR - Een mooi gebaar van de Alkmaarse politie. Agenten hebben de zieke Bas verblijd met een bezoekje. Bij de jongen werd vorig jaar kanker geconstateerd en sindsdien is het een aaneenschakeling van behandelingen geweest.

Bas werd daarom een paar weken geleden, samen met zijn zusje Tessa, in het zonnetje gezet. De jongen mocht een kogelvrij vest aan, handboeien uitproberen en even op de motor zitten. "Hij verdiende het om tussen de behandelingen door afgeleid te worden en te stralen", aldus de politie. "Aan de foto's te zien is dat gelukt."

Ook de komende tijd moet Bas nog behandelingen ondergaan. De politie wenst hem en zijn familie dan ook veel kracht toe.