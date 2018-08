Deel dit artikel:











Man in 't Zand door drie anderen aangevallen en mishandeld Foto: Politie Schagen

'T ZAND - Een man is vrijdag mishandeld door drie mensen in 't Zand. Het slachtoffer had de drie mannen op het dak van zijn bedrijfspand zien lopen. Toen hij ze daarop aansprak, werd hij aangevallen en mishandeld. Dat meldt de politie.

De politie werd gewaarschuwd toen de mensen over het dak liepen. Agenten zijn op zoek gegaan naar de verdachte. Een van hen werd gevonden door een buurtbewoner die zijn hond aan het uitlaten was. De ander werd kort erna door een agent en een politiehond gevonden in de bosjes. De verdachten zijn aangehouden. Of de derde verdachte inmiddels ook is gevonden, is niet bekend.