Glennis Grace maakt indruk bij liveshow America's Got Talent Foto: Screenshot YouTube

AMSTERDAM - Zangeres Glennis Grace heeft indruk gemaakt in de kwartfinale van America's Got Talent. De Nederlandse zong het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman. De jury en het publiek waren enthousiast over het optreden van Grace.

Jurylid Simon Cowell noemde het optreden "briljant". Volgens Howie Mandel, een ander jurylid, had dit optreden "de absolute wow!-factor". Het enige punt van kritiek kwam van Mel B. Zij vond het zwart-wit gestreepte jasje van de zangeres niet kunnen. "Dat mag je nooit meer aandoen." Grace stemde daar lachend mee in. In de nacht van woensdag op donderdag wordt bekend of Grace doorgaat naar de volgende ronde. Ze moet genoeg stemmen krijgen van haar Amerikaanse fans. Nederlanders kunnen niet stemmen door een geoblock. Bekijk hieronder het optreden van de Amsterdamse zangeres: