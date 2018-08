Deel dit artikel:











Twee auto's gelijktijdig uitgebrand in Halfweg en Zwanenburg Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch

ZWANENBURG - Twee auto's zijn afgelopen nacht op praktisch hetzelfde moment uitgebrand in Halfweg en Zwanenburg. Of de incidenten met elkaar verbonden zijn, is nog onduidelijk.

De eerste brand vond plaats rond 01:30 uur aan het Dokter Baumannplein. Nog geen vier minuten later werd de volgende brand gemeld aan de Populierenlaan in Zwanenburg. Deze locaties liggen hemelsbreed net een kilometer uit elkaar. Beide auto's brandden volledig uit. Ook auto's die eromheen geparkeerd stonden liepen door de hitte schade op. Vermoedelijk zijn de branden aangestoken. De politie heeft beide auto's afgezet en gaat onderzoek doen.