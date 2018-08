Problemen op het spoor verholpen: normale dienstregeling weer hervat

AMSTERDAM - De treinen rond Amsterdam rijden vandaag weer volgens de normale dienstregeling. ProRail en NS melden dat de sein- en wisselstoring is verholpen.

Doordat meerdere treinstellen niet naar de juiste plek konden komen gisteravond, zijn veel treinen wel korter dan normaal. De NS waarschuwt daarom voor extra drukte in de treinen.

Gisteravond ontstonden er grote problemen op het spoor bij Amsterdam, Weesp en Schiphol toen er aan het eind van de middag een winkeldief de Schipholtunnel inrende. Hij kon even later worden opgepakt, maar het treinverkeer moest worden stilgelegd.

Niet veel later, rond 18.30 uur, was er opnieuw geen treinverkeer meer mogelijk bij Amsterdam Centraal door een storing bij ProRail. Duizenden reizigers strandden op de stations, die overval raakten. Ook op Schiphol was de chaos groot.

De NS zei gisteravond kort voor middernacht nog dat het treinverkeer vandaag hoe dan ook nog hinder ondervindt van de grote sein- en wisselstoring.