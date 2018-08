Nog altijd problemen op spoor door storing: 'Check reisplanner voor vertrek'

AMSTERDAM - Wie aankomende ochtend met de trein moet reizen, wordt aangeraden voor vertrek de reisplanners te raadplegen.

Het treinverkeer rond Amsterdam heeft vanochtend namelijk hoe dan ook te kampen met de gevolgen van de grote sein- en wisselstoring van gisteravond. Volgens de Nederlandse Spoorwegen is de treinenloop hoogst onzeker, ook als de storing deze nacht is opgelost.

ProRail meldde even voor middernacht dat de storing in de besturingssystemen van het treinverkeer nog niet voorbij is. "De verwachting is dat de storing deze avond niet meer wordt opgelost", aldus spoorbeheerder. Sinds 22.30 uur rijdt er ongeveer één trein per richting per uur.



Helemaal plat

Gisteravond ontstonden er grote problemen op het spoor bij Amsterdam, Weesp en Schiphol toen er aan het eind van de middag een winkeldief de Schipholtunnel inrende. Hij kon even later worden opgepakt, maar het treinverkeer moest worden stilgelegd.

Niet veel later, rond 18.30 uur, was er opnieuw geen treinverkeer meer mogelijk bij Amsterdam Centraal door een storing bij ProRail. Duizenden reizigers strandden op de stations, die overval raakten.

Alternatief vervoer

De NS riep reizigers op hun reis uit te stellen en te zoeken naar alternatief vervoer. Pas rond middernacht was het weer rustig op de stations. De meeste mensen konden met bussen (niet van de NS, overigens) naar huis worden gebracht. Anderen vonden een slaapplaats in Amsterdam.

Op Schiphol was de chaos ook groot. Voor de bussen stonden lange rijen en ook de wegen naar de vertrek- en aankomsthallen stonden muurvast. De ANWB riep automobilisten op om gestrande reizigers op Schiphol op te pikken en een lift te geven. Ook op Schiphol werd het pas na middernacht weer rustiger.