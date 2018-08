Chaos op treinstations: ''Ik sta hier al anderhalf uur, het schiet niet op''

AMSTERDAM - (AT5) Op de treinstations van Amsterdam kijken reizigers vertwijfeld naar de informatieschermen. Vanwege de grote treinstoring zijn duizenden reizigers gestrand. ''We kunnen niet weg hier. Niets rijdt meer.''

Op station Amsterdam Zuid werd werden zelfs de perrons afgesloten omdat het te druk werd. De gestrande reizigers proberen er het beste van te maken. ''Ik ga hier maar even eten. Ik heb net gebeld, mijn vrouw eet het thuis met de kinderen op.''

Een andere reiziger probeert via de reisplanner te kijken of er nog iets rijdt. De NS meldde eerder deze avond dat niet alle informatie up-to-date was. En dat blijkt. ''Ik zie hier nu staan: een sprinter, aankomst tien voor negen, in Lelystad. maar ik betwijfel het. Ik sta hier al anderhalf uur, dus het schiet niet op.''

Een echtpaar wacht buiten het station op wat komen gaat. ''We moeten naar Wierden. We kunnen niet weg hier. Niets rijdt meer.'' Twee andere reizigers willen zich niet gek laten maken door de storing: ''Dit is in de categorie: een beetje jammer.''