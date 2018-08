Bijna twee kilometer aan illegale visnetten uit Markermeer gehaald

WATERLAND - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft deze maand verschillende illegale vistuigen gevonden in het Markermeer. Bij inspecties werden in totaal 21 illegale aalfuiken en zo'n 1.800 meter aan staande netten aangetroffen zonder verplichte vismerken. Op dit moment doet de NVWA onderzoek naar de mogelijke eigenaar.

De vistuigen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Aangezien de netten al geruime tijd in het water stonden, vermoedt de NVWA dat de stroper vergeten is de netten op te halen.

Vissen met staande netten of aalvuiken zonder de verplichte vismerken wordt gezien als illegale visserij. Er valt dan niet te controleren of de visser hier de benodigde toestemming voor had en dit kan de visstand grote schade toebrengen.