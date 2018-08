Tenminste twaalf auto-inbraken in één nacht in Schagen

SCHAGEN - In de nacht van 19 op 20 augustus hebben in Schagen auto-inbrekers maar liefst 12 keer toegeslagen.

Dat meldt de politie van Schagen op Facebook. Er werd zowel ingebroken in personenauto's als in bedrijfswagens.

De regio wordt al langer geteisterd door deze zogemaande 'roofnachten'. Zo waren bewoners van de nieuwbouwwijk Broekhorn in Heerhugowaard afgelopen weekend slachtoffer van meerdere auto-inbraken. Het is onduidelijk of het om dezelfde criminelen gaat.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Er kan gebeld worden met 0800-8844. Als u iets verdachts ziet in uw wijk, bel dan met 112.